Oldenburg/Hengstlage. In Hengstlage ist vor vier Jahren ein Nachbarschaftsstreit zum Wurf eines Molotowcocktails eskaliert. Ein 43.Jähriger und eine 61-Jährige stehen deshalb jetzt vor Gericht.

Was im Juni 2014 in Hengstlage geschah, geht über normalen Nachbarschaftsstreit hinaus. Vordergründig, weil es Beschwerden um offene gelbe Säcke, Müll-Verbrennung im Garten und illegale Entsorgung im Wald ging, wollten ein heute 43-Jähriger und eine heute 61-Jährige dem stänkernden Nachbarn einen „Denkzettel“ verpassen. Er, der die Idee dazu hatte, füllte Rasenmäherbenzin in eine Flasche und befestigte das Tuch, sie zündete den Molotowcocktail und warf ihn Richtung Nachbarhaus. So stellt sich nach dem ersten Prozesstag am Landgericht Oldenburg (Anklage: versuchte schwere Brandstiftung) das lang zurückliegende Geschehen dar. Die Angeklagte zeigt sich geständig, der Mann verweigert die Aussage.

Haus nicht getroffen

Der „Molli“ damals erreichte das Haus zum Glück nicht, er fiel aufs Pflaster, die schnell gelöschten Flammen verbrannten lediglich einen Plastikkübel mit Pflanzen. Die Flasche sei so heiß geworden, sagte die Werferin am Freitag, dass sie sie erschrocken von sich warf. Und: Heute täte ihr dieser Vorfall sehr leid.

Angeklagter steht schlecht da

Ansonsten tut sich die Frau sehr schwer, Geschehnisse zeitlich genau zuzuordnen. Ein Gutachter bezeichnete sie als eingeschränkt schuldfähig. Dennoch äußerte Richter Sebastian Bührmann am ersten Prozesstag in einer Einschätzung wenig Zweifel, dass ihre Version nicht der Wahrheit entspricht. Das ist schlecht für den Mitangeklagten, der – wenn auch nicht vor Gericht – gegenüber Polizei und Gutachter eine Beteiligung gänzlich bestritten hat.

In Psychiatrie weggeschlossen

Im Fall des Mannes ist trotz der Vorwürfe eine Einstellung möglich. Denn der Angeklagte wird noch viele Jahre in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik leben, nachdem er vergangenes Jahr wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt und auf unbefristete Zeit eingewiesen wurde. Schon einmal verbrachte der 43-Jährige zehn Jahre am Stück in so einer Einrichtung. Jetzt, sagte Bührmann, könnten es noch viel mehr werden.

Laut Gutachter gestörte Persönlichkeit

Der Missbrauch durch den Angeklagten ist der schwerste Fall nach einem von Brandstiftungen, Diebstählen und Gewaltdelikten geprägten Leben eines Mannes mit einer, so der Gutachter, kombinierten Persönlichkeitsstörung. Ein Urteil jetzt würde seine Situation kaum verändern.