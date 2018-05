Wildeshausen. Das Gildefest prägt eine Woche lang das Leben in Wildeshausen. Der neue Kinderkönig schaltet zum Abschluss die Gildeuhr in der Stadtmitte an. Sie läuft rückwärts und zählt die Tage bis zum Fest 2019.

Eine Partynacht als Vorspiel, und dann sieben Tage Gildefest: In der Wittekindstadt Wildeshausen wird von heute, Samstag, an nahezu pausenlos gefeiert. Und wenn am Samstag, 26. Juni, der Kinderschützenkönig ermittelt und gefeiert worden ist, schaltet dieser an der Westerstraße die Gildeuhr an, und es werden die Tage, Stunden und Minuten bis zum Gildefest 2019 gezählt. Nach dem Fest ist in Wildeshausen vor dem Fest.

Partys im Zelt und open air

Der ballermann-gestählte Mickie Krause, Discjockeys und die Band Live Sensation heizen dem Partyvolk heute ab 21.30 Uhr im Festzelt auf dem Gildeplatz ein. Von 22 Uhr bis 1 Uhr gibt es außerdem am Markt Open-Air-Musik mit der Band Triplepack.

Auftakt am Burgberg

Der Pfingstsonntag ist tagsüber von einem Kunst- und Handwerkermarkt in der Stadtmitte und viel Musik und sonstigen Veranstaltungen drumherum und mittendrin geprägt. Die Auftaktveranstaltung des Gildefestes beginnt um 20 Uhr auf der Burgwiese. Der Burgberg wird dafür ab 17 Uhr geräumt und ab 18 Uhr gesperrt. Gegen sechs Euro Eintritt werden dann eine Musikshow, Aufmärsche und Paraden, der Große Zapfenstreich und schließlich ein spektakuläres Feuerwerk geboten.

Mit Fackeln durch die Stadtmitte

Eine große Vielfalt von Veranstaltungen füllt das Programm am Pfingstmontag. Der Kunst- und Handwerkermarkt wird fortgesetzt. Im Festzelt gibt es Discomusik, Wettbewerbe und Musikshows für Kinder. Um 21.15 Uhr beginnt ein Fackelumzug durch die Stadtmitte. Das neue Schafferpaar der Gilde wird um Mitternacht vor dem Rathaus vorgestellt.

Königsschießen am Dienstag

Der Dienstag nach Pfingsten gilt den Gildeschützen als Hauptfesttag. Um 10 Uhr gibt es eine Parade auf der Herrlichkeit. Nachmittags marschieren die Schützen aus zum Festplatz im Krandel. Dort wird ab 18 Uhr der neue Gildekönig ermittelt. Er wird um 20.15 Uhr in die Stadtmitte begleitet. Um Mitternacht stellt Gildegeneral Jens Kuraschinski vor dem Rathaus das neue Schafferpaar vor.

Humorvolle Redner

Die Uniformierten tummeln sich am Mittwochnachmittag auf der Herrlichkeit. Die Ansprachen des Gildegenerals und des Landrats Carsten Harings sind gemeinhin mit Humor gewürzt. Am Donnerstag und Freitag wird in kleinen Gesellschaften weitergefeiert.

Anzeige Anzeige

Kinder lassen Pfeile flitzen

Zum Ausklang des Gildefestes gibt es am Samstag, 26. Juni, einen Seniorennachmittag im Festzelt und das Kinderschützenfest. Der Kinderkönig wird im Krandel mit dem Flitzebogen ausgeschossen. Rundherum gibt es buntes Unterhaltungsprogramm. Abends wird im Festzelt der Kinderkönigsball gefeiert. Wer vom Krandel in die Stadtmitte mitmarschiert ist, erhält Butterkuchen und Getränke ohne Kostenbeitrag.