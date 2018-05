Ganderkesee. Die neuen Kitas in Bookholzberg und Ganderkesee erhalten auf beiden Ebenen ein Behinderten-WC. Die Unterschiede von Groß und Klein müssen noch bedacht werden.

Der Arbeitskreis der Selbsthilfe- und Initiativgruppen (ASG) fordert die Gemeinde Ganderkesee auf, bei der Ausstattung der geplanten Kindergärten in den Neubaugebieten Bargup in Bookholzberg und südlich der Oldenburger Straße in Ganderkesee nicht nur an behindertengerechte WCs zu denken, sondern dabei auch die Kindergröße im Blick zu behalten.

ASG-Forderung wird geprüft

„Inklusion bedeutet auch, dass Kinder die Toilette selbstständig benutzen können müssen“, stellte Sabine Bretzke, die Vorsitzende des ASG, am Donnerstagabend im Sozialausschuss des Gemeinderats klar. Die Gemeindeverwaltung will nun prüfen, ob und mit welchem Aufwand die ASG-Forderung umsetzbar ist.

Zweigeschossige Bauten

Der Erste Gemeinderat Rainer Lange und Rainer Loog vom Gebäudemanagement berichteten im Fachausschuss, dass die Aufträge für beide Kindertagesstätten an ein und dasselbe Unternehmen vergeben worden sind. In der Holzverkleidung der zweigeschossigen Bauten sollen Farbelemente Akzente setzen.

Baustart in Kürze

Das Raumprogramm für die Kita in Bookholzberg sei fertig abgestimmt. Für die Einrichtung in Ganderkesee wird laut Loog noch an Feinheiten gefeilt. Die Bauarbeiten in Bookholzberg beginnen in Kürze, in Ganderkesee voraussichtlich im Herbst.