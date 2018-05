Hude. „Die Blindfische“ bereichern das Schützenfest in Hude am 16. Juni mit einem Konzert für Kinder. Die Oldenburger geben ihr Gastspiel auf Einladung der Bürgerstiftung Hude.

In Hude wird am dritten Wochenende im Juni das Schützenfest gefeiert, und die Kinder feiern mit. Sie können sich im Schießsport ausprobieren oder am Vergnügen auf dem Festplatz teilnehmen. Und sie haben die Möglichkeit, ein Konzert der „Blindfische“ aus Oldenburg mitzuerleben. Die preisgekrönte Band hat fetzige Rockmusik, groovigen Rap, witzige und nachdenkliche Texte im Gepäck und verlockt die Kinder zum Mitmachen.

Vorverkauf bei Lesen&Mehr

Das Konzert, dass Kindern genauso viel Spaß bereiten wird wie den Eltern, beginnt am Schützenfestsonnabend, 16. Juni, um 15 Uhr im Festzelt auf dem Schützenplatz. Das Publikum wird ab 14.30 Uhr eingelassen, nachdem es einen Euro Eintritt gezahlt hat. Der Preis gilt für Groß und Klein. Im Vorverkauf gibt es die Karten in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung Hude in der Buchhandlung Lesen&Mehr, Parkstraße 30.

Stiftung und Schützen im Verbund

Die Bürgerstiftung Hude veranstaltet das Konzert der „Blindfische“, die Schützen stellen ihr Zelt zur Verfügung. Gerburg Schaller, die Vorsitzende der Stiftung, denkt mit Vergnügen ein Jahr zurück: 2017 sei das „Blindfische“-Konzert ein „wunderbarer Erfolg“ gewesen.