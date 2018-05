Bergedorf. Das Klosterfest Bergedorf am Sonntag, 3. Juni, verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Höhepunkten.

Das 14. Klosterfest Bergedorf wartet mit einer Neuheit auf: Am Sonntag, 3. Juni, ab 11 Uhr, wird anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres Graf Anton Günther von Oldenburg mit seinem Pferd zu sehen „Kranich“ zu sehen sein. Zu Lebzeiten hatte er in Bergedorf ein Jagdhaus und ging gemeinsam mit seinem Falken auf die Jagd. Der Graf wird auf einem Anhänger transportiert, was ihn zu einem fahrenden Denkmal macht, erklärt Künstler Bernd Eylers. Unter dem Motto „Landkultur“ sind außerdem 30 weitere Veranstaltungen und Stände geplant. Der Gemüsehof Brüns verkauft Bergedorfer Wieseneier. Besucher können zudem selbst Bier brauen und in einem großen Aquarium Fische der Region ansehen. Es können auch Rächerfische gekauft werden. In der neu eingeweihten Klosterschenke und im Melkhus werden außerdem Essen und Getränke serviert.