Wildeshausen. Ein hochwertiger Wohnwagen wurde vom Gelände eines Händlers in Wildeshausen geklaut. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Nacht von Mittwoch, 16. Mai, 20.30 Uhr, auf Donnerstag, 17. Mai, 8.30 Uhr, haben unbekannte Täter nach Polizeiangaben einen hochwertigen Wohnwagen gestohlen. Der Wohnanhänger der Marke Tabbert, Typ W 24, wurde von dem Gelände eines Händlers an der Glaner Straße in Wildeshausen entwendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 in Verbindung zu setzen. Das gilt auch für alle, die Hinweise beispielsweise zum Wohnanhänger geben können.