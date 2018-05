Mit 1,73 Promille in Groß Ippener Trecker gefahren MEC öffnen

In Groß Ippener hat die Polizei einen betrunkenen Treckerfahrer erwischt. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Gross Ippener. Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Groß Ippener einen Treckerfahrer erwischt, der betrunken am Steuer saß.