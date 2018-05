Um Pläne, wie das Saunahuus noch attraktiver werden kann, geht es im Ganderkeseer Sozialausschuss. Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa

Ganderkesee. Es gibt weitere Pläne, wie das Saunahuus in Ganderkesee noch attraktiver werden kann. Im Sozialausschuss am Donnerstag, 17. Mai, wollen die Ratspolitiker darüber diskutieren, was neu gebaut und was saniert werden soll.