Hude. Zahlreiche Erfindungen haben sich die Schüler im Geschäftsgebiet der Volksbank Ganderkesee-Hude-Bookholzberg-Lemwerder für den Malwettbewerb „Jugend creativ“ einfallen lassen. Am Dienstagnachmittag wurden die Gewinner gekürt.

Eine Aufräummaschine, damit mehr gespielt werden kann, eine Teleportationsmaschine, die schnell von A nach B rast, ohne die Umwelt zu verschmutzen, oder ein Spracharmband, damit sich alle Menschen verständigen können. Diese kreativen Erfindungen zählten zu den Gewinnern des Malwettbewerbs „Jugend creativ“. In diesem Jahr lautete das Motto:“Erfindungen verändern unser Leben“.

Rund 300 Einsendungen

Bereits zum 48. Mal organisierte die Volksbank den Malwettbewerb, an dem Schüler von der ersten bis zur 13. Klasse teilnehmen können. Rund 300 Bilder gingen in diesem Jahr bei der Bank ein. Lehrerinnen der örtlichen Schulen bestimmten die Gewinner. „Wir achten auf die Kreativität. Es ist aber auch wichtig, dass ein Bild altersentsprechend ist“, erklärte Kunstlehrerin Astrid Beckmann. Der Wettbewerb war in unterschiedliche Altersgruppen unterteilt, in denen es jeweils fünf Gewinner gab. Bei den Erst- und Zweitklässlern gewann der Ganderkeseer Piet Schell. Er malte einen automatischen Bettenausschüttler. „Dann muss man das morgens nicht auch noch machen“, lautete seine Begründung.

15 Gewinner

Leen Labban aus Ganderkesee gewann in der Altersgruppe der dritten und vierten Klasse. Sie malte einen Roboter. Jemana Ismail, ebenfalls aus Ganderkesee, siegte in der Kategorie siebte bis neunte Klasse mit einem Comic über eine Zeitreise. Bei den Jahrgängen fünf und sechs gab es keine Einsendungen. Insgesamt zeichnete die Volksbank 15 junge Künstler aus, die unterschiedliche Preise erhielten. Ihre Bilder gehen nun zum Landeswettbewerb. Die Vorbereitungen für den kommenden Wettbewerb laufen bereits auf Hochtouren. Dann lautet das Motto: „Musik bewegt“.