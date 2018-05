Hoykenkamp. Polizei, Gemeinde und Gastwirt Gerhard Menkens sind am Dienstagmorgen zu einem ersten Gespräch nach den Krawallen am Vatertag in Hoykenkamp zusammengekommen. Die Beamten haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die auf Fotos, Videos und Zeugenhinweise hofft, um die Geschehnisse am Donnerstagabend aufzuklären.

Die Polizei hat nach den Krawallen an Christi Himmelfahrt auf dem Parkplatz der Gaststätte Menkens und auf der Schierbroker Straße in Hoykenkamp die Ermittlungsgruppe „Vatertag 2018“ eingerichtet, um die Ereignisse rund um die Massenschlägerei am Donnerstagabend aufzuklären. Das hat Pressesprecherin Sandy Tschöpe im Anschluss an ein erstes Gespräch am Dienstagvormittag mit Gastwirt Gerhard Menkens sowie Vertretern der Polizei und der Gemeinde mitgeteilt. Die Ermittler setzen nun auf die Mithilfe von Bürgern, die vor Ort waren, und hoffen auf Zeugenhinweise, Fotos und Videos, um „strafrechtlich relevantes Verhalten“ aufklären zu können. Wer mithelfen und konkrete Hinweise zu den Tumulten geben kann, wird gebeten, sich mit der Gruppe „Vatertag 2018“ unter Telefon (04221) 15590 in Verbindung zu setzen.

Flaschen auf Polizei geworfen

Wie berichtet war es am Donnerstag gegen 18 Uhr zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, als die Polizei bei Streitigkeiten mit knapp 15 beteiligten Personen eingeschritten war und sich die Situation in Kürze derart aufheizt hatte, dass immer mehr Menschen bei den Krawallen mitmachten. Dabei seien Polizei und Rettungskräfte massiv bedrängt und bei ihrer Arbeit vor Ort behindert worden, hieß es im Polizeibericht. Auch Flaschen sollen in Richtung Polizeibeamte geflogen sein. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken habe sich die Situation am späteren Abend beruhigt.

Über polizeifeindliches Verhalten erschrocken

Beim schnell eingerichteten „Runden Tisch“ am Dienstagmorgen berichteten zunächst Polizei und Gastwirt Menkens im Ganderkeseer Rathaus über die Ereignisse im Bereich vor der Gaststätte . Alle Anwesenden waren eigenen Angaben zufolge über das aggressive und polizeifeindliche Verhalten der Beteiligten erschrocken. Das sei inakzeptabel und zu verurteilen, hieß es. Dies betreffe insbesondere auch die Behinderung des Rettungsdienstes. Menkens legte dabei großen Wert darauf, dass sich die Tumulte nicht bei seiner Vatertagsveranstaltung abgespielt hätten, die im Sommergarten stattfand.

Polizei geht jetzt an Auswerung

„Jetzt warte ich die Aufarbeitung und die Auswertung durch die Polizei ab“, erklärte der Gastwirt gegenüber dem dk. Danach soll es ein weiteres Treffen geben. Ziel sei es dann, ein Konzept zu erarbeiten, „um ähnliche Geschehnisse bei Feierlichkeiten mit größeren Besucherzahlen wie Tanz in den Mai oder Vatertag künftig dort und anderswo möglichst zu verhindern“, sagte Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Zumindest müsse es möglich sein, früher eingreifen zu können und nicht erst dann, wenn Streitigkeiten bereits eskalieren.

Weiteres Treffen eines „Behördentisches“

Welche Schritte konkret erfolgen, soll bei einem weiteren Treffen eines „Behördentischs“ besprochen werden, so Gruhn. Dazu sollen noch ein Vertreter des Landkreises Oldenburg und möglicherweise ein weiterer Gastwirt gehören.

Absage an freie Partyplätze

Eine Absage erteilten Polizei und Gemeinde bereits jetzt einem Vorschlag von Menkens, der freie Partyplätze für alle diejenigen ins Spiel gebracht hatte, die außerhalb von Gaststätten feiern wollen. Das ist nach Auffassung von Polizei und Verwaltung keine Option, weil das lediglich eine Verlagerung des Problems bedeuten würde und auch gesellschaftspolitisch ein völlig falsches Zeichen wäre. Angedacht seien dagegen beispielsweise die Übertragung des Hausrechts für bestimmte private Bereiche wie den Parkplatz vor der Gaststätte auf die Polizei, eine Videoüberwachung und ordnungsrechtliche Auflagen bei größeren Veranstaltungen, informierte der Gemeindesprecher.

Anzeige Anzeige

Mehr zu den Krawallen in Hoykenkamp lesen Sie hier.