Ganderkesee. Läuft beim neuen Demenzheim des Wohnparks Am Fuchsberg alles rechtens oder nicht? Jetzt hat auch der Landkreis, der für die Abnahme des Gebäudes zuständig ist, Stellung bezogen.

In der Kontroverse um mögliche Sicherheitslücken im neuen Demenzhaus des Wohnparks am Fuchsberg hat der Landkreis auf Nachfrage Entwarnung gegeben: Entgegen den Befürchtungen von Bewohnerseite sei die Brandschutzanlage funktionsfähig mit der Feuerwehr verbunden, versicherte gestern Kreissprecher Oliver Galeotti.

Allerdings widersprach Galeotti den Angaben der Heimleitung, das komplette Gebäude sei bereits behördlich geprüft und abgenommen worden. Bislang liege lediglich eine Teilababnahme vor. Der Bereich, der fertiggestellt ist, durfte seiner Auskunft nach auch bezogen werden. Welche Gebäudeteile zuvor noch nicht bezugsfertig waren und welche Auflagen erteilt wurden, könne nur der Bauherr sagen. Das ist Heimbetreiber Friedhelm Clasen, der sich zu dem Fall allerdings nicht äußern wollte.

Schließanlage ist vom Konzept der Wohnanlage abhängig

Die Schließanlage hingegen ist „keine Sache der Bauabnahme“, sagte Galeotti: „Türen sollen funktionieren und Fluchtwege frei sein, aber welche Türen sich wie öffnen lassen, ist vom Konzept der Wohnanlage abhängig.“ Falls einzelne Türen noch klemmen sollten, sei dies kein Baumangel, der zu einer Stilllegung des Gebäudes führe, bekräftigte der Sprecher.

Die Bedenken hatte die Ganderkeseerin Cindy Klüner vorgebracht, deren Großmutter ins Demenzhaus eingezogen ist. Klüner, die Wert darauf legt, nicht in ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzende der CDU zu sprechen, zeigte sich gestern erleichtert, dass die Feuerwehr direkten Draht zur Wohnanlage hat. Sie hatte zunächst aufgrund von Anzeichen an den Brandmeldern angenommen, dass dies nicht der Fall sei. Gleichwohl halte sie an ihrer Skepsis gegenüber der Einhaltung von Auflagen fest.