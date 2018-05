Bookholzberg. Der Metallbaubetrieb Bährs ist ein Bookholzberger Urgestein. Die CDU-Fraktion hat sich am Montagabend über Tradition und Zukunft des Betriebs informiert.

„Das was wir können, können wir vernünftig“, sagt der Geschäftsführer des Metallbaubetriebs Bährs, Arnd Fischer. Er führt das Unternehmen bereits in vierter Generation. „Mein Urgroßvater hat sich 1910 mit einer kleinen Schmiede selbstständig gemacht“, berichtet der 52-jährige Maschinenbauingenieur. Mittlerweile hat der Betrieb vier Mitarbeiter und eine 2000 Quadratmeter große Halle. „Wir könnten noch deutlich mehr machen, wenn wir mehr Mitarbeiter hätten.“

Lehrlinge gesucht

Die Lage am Arbeits- und Ausbildungsmarkt sei aber schwierig und die Bewerberzahl habe deutlich abgenommen, wie er der CDU-Fraktion berichtet. Noch vor einigen Jahren seien zahlreiche Bewerbungen angekommen, im vergangenen Jahr waren es nur zwei, in diesem Jahr gab es noch keinen Interessenten. Fischer geht daher auf die örtlichen Schulen zu und wirbt für den Beruf des Metallbauers Fachrichtung Konstruktion: „Auf diesen Weg kamen schon Praktikanten zu uns. Ich achte nicht so sehr auf die Schulnoten, sondern auf den Arbeitswillen.“ Für kleinere Betriebe sei es ohnehin schwieriger, Lehrlinge zu finden, als für größere, glaubt Fischer: „Wir können nicht so eine große Vielfalt bieten, aber bei uns lernt man alles vernünftig.“

Volle Auftragsbücher

An Aufträgen mangelt es Fischers Betrieb nicht: Treppen, Geländer, Tore, Backbleche für Großbäckereien aber auch filigrane Feuerkörbe mit individuellen Mustern gehören zu der vielfältigen Angebotspalette des Unternehmens. Dafür schaffte der 52-Jährige im vergangenen Jahr einen neuen Plasmaschneider an. Es sei wichtig, technisch auf dem neusten Stand zu sein. Die Muster entstehen am PC und die Maschine schneidet sie dann passgenau aus. „Wir können deshalb keinen Tag ohne Internet arbeiten, obwohl unsere Kunden in der Region leben“, betont der Bookholzberger. Neben dem Metallbau gehört auch das Reparieren von Rasenmähern und Landmaschinen zum Angebot des Betriebs.

Um die Zukunft des Unternehmens macht sich Fischer keine Sorgen: „Mein Sohn hat seine Ausbildung fertig und geht bald zur Meisterschule.“