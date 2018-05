Sie feiern gemeinsam mit Vereinsmitgliedern, Freunden und interessierten Bürgern am Freitag, 25. Mai, ein Frühlingsfest: (von links) Harald Menkens, Petra Holzapfel-Sperling, Matthias Fleischer, Hannes Bogun, Rolf Schütze und Angelika Schulte Strathaus vom Freundeskreis Kulturhaus Müller. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Zehn Jahre Freundeskreis Kulturhaus Müller in Ganderkesee – das ist für den Vorstand des Vereins ein guter Grund zum Feiern. Die Party steigt in Form eines Frühlingsfestes am Freitag, 25. Mai, im Gebäude und möglichst auch im Garten des Kulturhauses. Beginn ist um 19 Uhr. Eingeladen sind nicht nur Mitglieder des Kreises, sondern auch Freunde, Bekannte und alle diejenigen, die Spaß an Kunst und Kultur haben.