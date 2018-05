Lastwagen fährt in Ganderkesee auf Auto auf MEC öffnen

Der Lastwagen fuhr auf das Auto auf. Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee Eine Frau ist am Montagmorgen bei einem Autounfall an der Oldenburger Straße in Ganderkesee verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.