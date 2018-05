Wildeshausen. In Wildeshausen ist aus unbekannten Gründen ein Traktor in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf einen Gartenzaun und eine Hecke über.

Eine landwirtschaftliche Zugmaschine ist am Montag, 14. Mai, gegen 13.25 Uhr vollständig ausgebrannt. Warum das Fahrzeug auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen in Feuer fing, konnte die Polizei nach eigenen Angaben noch nicht sagen. Übergreifende Flammen beschädigten außerdem einen Gartenzaun und eine Hecke. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. 15 Kameraden der Feuerwehr Wildeshausen löschten das Feuer. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Harpstedter Straße.