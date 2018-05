45-Jährige beim Ausparken in Wildeshausen verletzt MEC öffnen

Die Unfallverursacherin kümmerte sich nicht um die verletzte Frau. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Wildeshausen. Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Freitag, 11. Mai, gegen 11. 25 einen Unfall auf dem Parkplatz der Fleischerei „Herzog“ am Stockenkamp 5 in Wildeshausen verursacht und eine Frau verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.