Da ist der Pokal: „Ponyreiten - 1,50“ heißt der alte und neue Handball-Ortsmeister. Foto: Dirk Hamm

Ganderkesee. Sie haben es wieder geschafft: Die Spieler des Teams „Ponyreiten – 1,50“ durften am Sonntag zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt den Siegerpokal der Handball-Ortsmeisterschaften von Ganderkesee in die Höhe stemmen.