Bande von Fahrraddieben in Wildeshausen gestellt

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in Wildeshausen eine Bande von Fahrraddieben geschnappt. Am Brauereiweg wurden vier Täter auf frischer Tat gestellt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

