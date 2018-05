Ganderkesee. Nach der Massenschlägerei am Donnerstagabend am Rande der Vatertagsfeier in Hoykenkamp fordert Cindy Klüner, Vorsitzende der Ganderkeseer CDU-Gemeinderatsfraktion, eine engmaschigere Jugendarbeit und mehr Kontrollen durch Ordnungsamt und Polizei.

„An solchen Tagen sollte die aufsuchende Jugendarbeit der Gemeinde verstärkt unterwegs sein, auch Jugendschutzkontrollen des Ordnungsamtes oder der Polizei auf Alkohol sind wünschenswert“, regt sie an. Am Donnerstagabend waren Polizisten bei einem Einsatz auf dem Vorplatz des Gasthofs Menkens („Zum grünen Hof“) aus einer Gruppe von bis zu 700 feiernden und teils alkoholisierten jüngeren Menschen heraus angegriffen worden. Auch die Scheibe eines Einsatzfahrzeugs ging bei einem Flaschenwurf zu Bruch. Nach Angaben von Wirt Gerhard Menkens handelte es sich dabei nicht um seine Gäste, sondern um Menschen im Alter von etwa 14 bis 30 Jahren, die auf dem Platz zuvor ihre selbst mitgebrachten Getränke und Verpflegung verzehrt hatten und lediglich die Infrastruktur des Gasthofs mit kostenlosen Toiletten und Gratismusik aus dem angrenzenden Biergarten nutzten. Menkens hatte deshalb gefordert, die Gemeinde solle Leuten, die von der Gastronomie auch an Feiertagen nicht mehr zu erreichen sind, Party-Plätze zur Selbstbewirtschaftung ermöglichen.

Für Klüner ist dieser Vorschlag untauglich: „Ein solches zusätzliches Angebot bekämpft die Ursache nicht“, sagte sie. Auch der Fraktionschef der Freien Wähler Arnold Hansen ist gegen einen eigenen Party-Platz: „Fließt Alkohol in Strömen, verlagern sich die Krawalle doch nur an einen anderen Ort.“ Das Grundproblem liege nämlich in der gesellschaftlichen Entwicklung zur „beliebigen“ Erziehung: „Wenn Kindern keine Grenzen gesetzt werden, und Respekt und Gemeinsinn nicht mehr vermittelt werden, dann passiert so etwas“, sagte er. Auch Klüner beklagte einen „Wertverfall“. Carsten Jesußek (UWG) erwartet von der Verwaltung zunächst einen umfassenden Bericht über das Geschehen und seinen Auslöser. „Wir müssen wissen, wer die Leute waren.“ Er ist sicher aber sicher: „Wir sollten keinen Platz zum ungestörten Trinken anbieten.“ „Die Gemeinde ist hier sicher nicht im Zugzwang“, stellte Hans-Jürgen Hespe, stellvertretender FDP-Fraktionschef, fest.

Dr. Volker Schulz-Berendt (Grüne) fordert ein hartes Durchgreifen der Strafverfolgungsbehörden gegenüber allen, die Einsatzkräfte angreifen: „Man sollte sie heftig bestrafen.“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Werner Brakmann würde sich auf einen „Testlauf“ einlassen: „Man könnte es mal mit einem Party-Ort für die Jugend versuchen“, schlug er vor. Allerdings müsste die Sicherheit ebenso gewährleistet sein wie der Jugendschutz. Der Wunsch nach Aufklärung eint die örtliche Politik: An dem für diese Woche angekündigten „Runden Tisch“ zur Aufklärung sollten neben Wirten, Verwaltung und Polizei auch die örtlichen Fraktionsvorsitzenden sitzen, schlug Klüner vor. Hansen: „Das ist auch ein Thema für den Sozialausschuss.“