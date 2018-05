Harpstedt. In der Nacht zu Samstag hat die Autobahnpolizei im Bereich der A1-Anschlussstelle Groß Ippener nach einer ausgedehnten Fahndung einen flüchtigen und unter Drogen sowie Alkohol stehenden Unfallfahrer gestellt.

Nach Polizeiangaben war gegen 3.10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Groß Ippener in Richtung Bremen gemeldet worden. Der Unfallort liegt im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg. Bei der Meldung wurde mitgeteilt, dass sich keine Person mehr im Fahrzeug befindet. Erst nach einer mit mehreren Einsatzfahrzeugen konnte der Fahrer, ein 45-Jähriger aus Wallenhorst, gegen 3.45 Uhr in der Nähe des Unfallortes gestellt werden. Da er leicht verletzt war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel fest.

Umfangreiches strafrechtliches Verfahren

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden zwei Blutproben entnommen und die Fahrerlaubnis des Mannes beschlagnahmt. Den Mann erwarteten jetzt ein umfangreiches strafrechtliches Ermittlungsverfahren und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt.