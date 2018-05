Ganderkesee. Der erste Anpfiff ist erfolgt, am Freitagabend haben die Handball-Ortsmeisterrschaften von Ganderkesee begonnen. Das Spaßturnier geht am Sonntag zu Ende.

Wenn die „Nichtschwimmer“ auf „ALF“ und „Die sieben Zwerge“ treffen und sich dazu die „Astra(l)körper“ stolz präsentieren, dann ist wieder „HaOGa“ in Ganderkesee. Die 40. Auflage der Handball-Ortsmeisterschaften hat am Freitagabend in der Sporthalle an der Oberschule mit den ersten Partien begonnen.

Finale am Sonntagnachmittag

33 Firmen-, Straßen-, Familien- und Freundesteams messen sich drei Tage lang bei dem traditionellen Spaßturnier. Am Sonntagnachmittag steht dann fest, welche Mannschaft als Nachfolger von „Ponyreiten – 1,50“ den Siegerpokal in die Höhe stemmen darf.

Am Samstag geht die Handball-Action um 10 Uhr weiter, das letzte Spiel wird um 20.40 Uhr angepfiffen. Auch am Sonntag geht es um 10 Uhr los, das Finale steigt ab 16 Uhr. Alle Spiele dauern jeweils 15 Minuten.

Spaßfaktor steht an oberster Stelle

Die Teams sind wie gewohnt nach Leistungsstärke in die Fünfer- und Vierergruppen einsortiert worden. Die beiden stärksten Mannschaften aus den Gruppen A und B ermitteln im Halbfinale die beiden Finalisten.

Nicht nur dem Turniersieger, sondern auch den Gruppenersten winkt ein Pokal, außerdem wird ein Fairnesspokal vergeben, und keine Mannschaft geht ohne Urkunde nach Hause. An oberster Stelle soll jedoch wie jedes Jahr bei der „HaOGa“ der Spaßfaktor stehen.