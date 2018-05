Hoykenkamp. Nach dem Gewaltausbruch am Rande der Vatertagsfeier in Hoykenkamp sind Wirt, Verwaltung und Polizei um Aufklärung bemüht.

Einig sind sich die Beteiligten, eine Wiederholung der Geschehnisse um jeden Preis zu verhindern: „Friedliche Brauchtums- und Familienfeiern sollen auch künftig möglich sein“, betonte am Freitag Meike Saalfeld, bei der Gemeinde Ganderkesee für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Bereits in der kommenden Woche soll ein „Runder Tisch“ Konzepte gegen die Randale aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum ausarbeiten. (Weiterlesen: Massenschlägerei bei Vatertagsfeier in Hoykenkamp)

Mehrere Strafanzeigen wegen Landfriedensbruchs, Widerstands, Körperverletzung und Sachbeschädigung haben die Einsatzkräfte inzwischen nach dem Gewaltausbruch am Donnerstagabend auf dem Parkplatz und der Schierbroker Straße vor dem Lokal „Zum grünen Hof“ gestellt.

Eine Person wurde in Gewahrsam genommen

Eine Person war noch in der Nacht in Gewahrsam genommen worden, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

Gerade erst ist die Aufklärung der Tatumstände angelaufen, doch nach Angaben von Festwirt Gerhard Menkens hat sich das Geschehen ausschließlich auf dem Parkplatz seiner Gastronomie ereignet, eigene Gäste seien daran nicht beteiligt gewesen.

„In Art eines ,Flash-Mobs‘ haben junge Leute im Alter von 14 bis 30 Jahren meinen öffentlich zugänglichen Parkplatz lediglich als Anlaufpunkt genutzt, um dort selbst mitgebrachte Getränke zu verzehren und zu feiern“, beteuerte Menkens am Freitag. Bei dem Gelage sei auch gegrillt und Musik abgespielt worden.

Die in seinem Biergarten von einem Sicherheitsdienst betreuten Gäste hätten demgegenüber diesmal so friedlich wie seit Jahren nicht mehr gefeiert: „Wir hatten lediglich um 14 Uhr und dann später noch einmal jeweils ein Problem mit einem Betrunkenen“, betonte der Wirt. Richtig sei auch sein neues Konzept gewesen, in seiner Gastronomie am Vatertag komplett auf den Ausschank aus Gläsern oder Glasflaschen zu verzichten. „Innen gab es somit keine Scherben“, so Menkens.

Auf dem Parkplatz habe das aber ganz anders ausgesehen: Noch in der Nacht sei er mit Helfern bemüht gewesen, die Fläche von Scherben zu befreien.

Am Freitagmittag zogen Menkens und seine freiwilligen Helfer, darunter auch Nachbarn, Bilanz: „Wir haben rund zwei Kubikmeter Müll aufgelesen“, berichtete der Gastronom. Offenbar seien die ungebetenen Partygäste sogar im Übermaß ausgerüstet gewesen, das belege die Art des zusammengetragenen Mülls: „Viele der aufgesammelten Alkoholflaschen waren voll und noch nicht einmal geöffnet, auch ganze Flachmännerwürfel haben wir original verpackt in die Tonnen geworfen“, sagte Menkens.

Auf die Frage, ob eine vorübergehende Umzäunung der Parkfläche das Geschehen hätte verhindern können, entgegnete der Wirt: „Diese Idee haben wir schon vor Jahren gehabt, doch als wir das einmal bei einer Maifeier umgesetzt haben, gab es mitten auf der Schierbroker Straße Schlägereien“.

„Runder Tisch“soll Vorfall aufarbeiten

Menkens unterstützt ausdrücklich die baldige Zusammenkunft des „Runden Tischs“ mit ihm, der Polizei und der Ganderkeseer Verwaltung zur Aufarbeitung des Vorfalls.

Anstelle einer Umzäunung regt er stattdessen ein erweitertes Angebot für diejenigen an, die auch zu Feiertagen nicht von den Gastronomen zu erreichen sind. Einen Lösungsvorschlag zur Prävention hat er schon: „Wir sollten an solchen Tagen auf einem Sportplatz in der Nähe jungen Menschen das Angebot machen, dort selbst verwaltet zu feiern“, schlägt er vor.

Dies könne auch unter Aufsicht geschehen, um Vorkommnisse wie am Donnerstag oder das heimliche Vorglühen auf Schulhöfen und Supermarktparkplätzen zu verhindern. Die anderen Gastwirte von Ausflugslokalen will er bei dieser Diskussion um Prävention mit ins Boot holen.

Meike Saafeld, Öffentlichkeitsmitarbeiterin der Verwaltung, verurteilte den Gewaltausbruch und die Behinderung von Rettungskräften und Polizei aufs Schärfste.

Sie kündigte an, dass die Gemeinde als Ordnungsbehörde das Gaststättenrecht konsequent anwenden werde und Auflagen prüfe. „Damit Brauchtums- und Familienfeiern auch künftig noch uneingeschränkt möglich sind“, stellte sie den Zweck des angekündigten harten Durchgreifens klar.