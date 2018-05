Ahlhorn. Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 21.15 und 22.05 Uhr in Ahlhorn ein Auto demoliert.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter an der Kleiststraße ein Loch in die Heckscheibe eines Fahrzeugs und stahlen einen Rucksack, in dem sich neben Sportbekleidung auch eine Videokamera befand. Außerdem wurden die Motorhaube des Wagens zerkratzt sowie beide Hauptscheinwerfer eingeschlagen. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt rund 3800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Ahlhorn unter Telefon (04435) 919190 zu wenden.