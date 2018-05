Hatten. Schwer verletzt worden sind am Mittwoch zwei Menschen beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Munderloher Straße in Hatten.

Laut Polizeibericht stießen die beiden Autos gegen 17 Uhr im Bereich der Anschlussstelle der A28, Anschlussstelle Hatten, frontal zusammen. Eine 22-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Hatten befuhr zuvor mit ihrem Skoda die Munderloher Straße in Richtung Hatten. Ein 42-Fahrer jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude war mit seinem Hyundai in Gegenrichtung unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 22-Jährige auf die Autobahn in Richtung Oldenburg auffahren, wobei sie den entgegenkommenden Wagen übersah. Beide Fahrzeugführer wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt.