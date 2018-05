In Wardenburg Rotlicht missachtet und Kind angefahren MEC öffnen

Ein vierjähriges Mädchen ist am Dienstag in Wardenburg von einem Auto erfasst und angefahren worden. .Symbolfoto: Michael Gründel

Wardenburg. Ein vierjähriges Mädchen ist am Dienstag in Wardenburg von einem Auto erfasst und angefahren worden. Das leicht verletzte Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.