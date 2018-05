Wüsting. Die Polizei Hude sucht Zeugen, die in Wüsting ein Umweltdelikt beobachtet haben.

Laut Meldung der Beamten haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 1. Mai, bis Montag, 7. Mai, eine Wagenladung vergammeltes Heu auf einem Acker abgeladen. Das Ackerland befindet sich an der Hauptstraße in Wüsting/Wraggenort zwischen den Hausnummern 157 und 163. Hinweise nimmt die Polizei unter (04408) 806698-0 entgegen.