Hoykenkamp. Das geplante Baugebiet am Heuweg in Heide erhitzt die Gemüter.

konk Hoykenkamp. Der Bürgerverein Heide-Schönemoor und der Orts- und Verkehrsverein Schönemoor sorgen sich um den sozialen Frieden vor Ort in Heide und veranstalten deshalb am kommenden Dienstag, 17. Mai, ab 19.30 Uhr im Pavillon des Gasthofs Menkens in Hoykenkamp einen Infoabend für Anwohner und alle Bürger.

Damit Sorgen und Nöte, aber auch Wünschen und Anregungen der Betroffenen bei der Gemeinde und in den verschiedenen Gremien gehört werden, sollen dann Argumente für und gegen den Bebauungsplan notiert werden, so Hinnerk Twietmeyer vom Bürgerverein und Bernd Schulte vom Orts- und Verkehrsverein. Auch Fragen zu den Auswirkungen einer Bebauung wollen die Aktiven von der Verwaltung beantwortet haben: Von 10 bis 20 Wohneinheiten mit je 80 Quadratmetern Wohnfläche sei im Gemeindeentwicklungsausschuss gesprochen worden. „Sind das alles Wohnungen für B-Schein-Berechtigte?“, fragt Twietmeyer. Darunter seien womöglich auch Asylbewerber, so seine Vermutung. „

Kein Dorf im Dorfe schaffen

Wollen wir ein Dorf im Dorf schaffen, werden die bisher ausgewogene Mischung bezüglich des Einkommens und der soziale Friede hier aufs Spiel gesetzt?“, stellt der Vereinschef zur Diskussion in der Sorge, „dass wir hier nicht wie in Hohenböken eine Belegung mit zwei Dritteln Asylbewerbern und einem Drittel einheimischer Bevölkerung bekommen.“

Die Einschätzung der Vereinsvorstände: Die Anzahl der ausgewiesenen Baugebiete der letzten und gegenwärtigen Zeit in der Gemeinde Ganderkesee erscheine „schon inflationär“.