Bookholzberg/Falkenburg/Landkreis Oldenburg. Der Hohenbökener See und der Falkensteinsee in der Gemeinde Ganderkesee laden bei diesem Wetter wieder zum Baden ein. Und jeder hat seine ganz eigenen Vorzüge.

Nicht mehr lange, dann wird der Hohenbökener See (Sielingsee) am Rand von Bookholzberg zum Schwimmen freigegeben. Ab Samstag, 26. Mai, bewacht ihn die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

„Am letzten Mai-Samstag starten wir mit einem Anbaden, bei dem wir alle gleichzeitig in den See rennen “, sagt Kristof Braun, technischer Leiter Einsatz von der DLRG-Ortsgruppe Ganderkesee. „Wir sind bei schönem Wetter immer am Wochenende da, auch wenn unsere Flagge nicht gehisst ist.“ Die DLRG ist bis September mit ihrem mobilen Dienst, einem Kleinbus, am Hohenbökener See.

Hunde und Pferde sind am See verboten, und auch das Grillen ist nicht erlaubt. „Der See liegt mitten in einem Moorgebiet. Das heißt, dass die Glut unterirdisch weiter schwelt und an einer ganz anderen Stelle ein Brand ausbrechen kann“, erläutert Braun das Verbot. „Außerdem haben wir neuen Sand bekommen. Und es wäre schade, wenn die Kohle den gleich wieder dreckig machen würde.“

Badesee für Hunde

Wer es nicht abwarten kann, sollte nach Falkenburg fahren. Der Falkensteinsee, der zum Camping- und Ferienpark Falkensteinsee gehört, ist „privatöffentlich“, wie Rieke Meiners es nennt. Zusammen mit ihrem Mann Rik Geiger gehört ihr die Campinganlage. „Privatöffentlich“ heißt, dass auch Menschen, die nicht dort zelten, im See baden dürfen. Die ersten Badegäste waren schon im April im Wasser.

Der Eintritt liegt bei 1,50 Euro für Kinder von vier bis 13 Jahren, darüber werden drei Euro fällig. Kleinkinder haben freien Eintritt. Aber im Gegensatz zu den Campern dürfen diejenigen, die nur zum Baden kommen, nicht grillen. „Das gibt nur verbrannte Grasflächen, die Alufolie liegt oft noch rum, die Kohle wird in den Mülleimer geworfen, und wenn sie noch heiß ist, verbrennt der Müll darin“, sagt Meiners. Hunde sind nur auf der Liegewiese erlaubt, dürfen also nicht an den Strand und nicht ins Wasser. Allerdings gibt es am Hundesportplatz einen kleinen See für die Vierbeiner.

Die beiden Seen sind, wie auch die anderen Seen im Landkreis, sauber genug zum Schwimmen, Planschen und Tauchen. Am 23. April hat das Gesundheitsamt die Wasserqualität im Landkreis auch am Westrittrumer See, Helenensee und am Badesee Westerholt untersucht: „Die Vorbeprobung war soweit in all diesen Gewässern in Ordnung“, sagte Rainer Freudenberg, Hygiene-Inspektor des Gesundheitsamtes. Während der Saison vom 15. Mai bis 15. September werden alle vier Wochen Proben genommen.