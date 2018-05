Ganderkesee. Früher waren es nur die Väter oder die, die es später mal werden wollten, die am Vatertag unterwegs waren. Inzwischen sind auch Frauengruppen, befreundete Paare sowie Familien mit Kind und Kegel am Himmelfahrtstag mit dem Rad oder dem Bollerwagen auf Tour, um zwischendurch auch irgendwo mal einzukehren.

Dafür öffnen am Donnerstag, 10. Mai, auch in der Gemeinde Ganderkesee wieder einige Gasthäuser ihre Pforten und ihre Biergärten.

In der Gaststätte Sievers in Grüppenbühren werden um 11 Uhr unter dem Motto „Himmelfahrtskommando“ die Türen geöffnet. Den musikalischen Part übernimmt dort DJ Tobi. DJ Chris legt bei Backenköhler in Stenum auf. Ab 11.30 Uhr ist der Biergarten geöffnet.

Musik am Fernsehturm

Die Gaststätte am Fernsehturm in Steinkimmen ist ebenfalls seit Jahren Treffpunkt für alle, die auf Vatertagstour sind. Dort beginnt der Frühschoppen gegen 10 Uhr. Für Stimmung wollen dort die „Red Boys“ sorgen.

Menkens öffnet den Biergarten

Mit Musik vom DJ-Duo „Highlight Music 2.0“ will Gastwirt Gerhard Menkens seine Gäste in Hoykenkamp begrüßen. Der Biergarten öffnet um 11 Uhr. Das Gasthaus „Zur Eiche“ in Schlutter öffnet seinen Garten um 11 Uhr. Und beim Schützenhof in Ganderkesee kann man ebenfalls ab 11 Uhr eine Pause einlegen. Es gibt Musik. Und wenn das Wetter mitspielt, soll auch gegrillt werden.

Von Gantero bis Jägerklause

Weitere mögliche Treffpunkte in Ganderkesee: Gantero am Bahnhof ab 10 Uhr, Oldenburger Hof ab 10 Uhr und „Zur Jägerklause“ ab 11.30 Uhr.

Kein gutes Wetter vorhergesagt

Ganz so schön wie in den vergangenen Tagen soll es allerdings am Himmelfahrtstag nicht werden. Derzeit sind abwechselnd Hagel, Schauer, Gewitter und sonnige Abschnitte angekündigt. Die Befürchtung vieler Veranstalter: hoffentlich nicht so ein schlechtes Wetter wie am 1. Mai.