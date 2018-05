Auto bei Unfall in Streekermoor in Graben geschleudert MEC öffnen

Bei einem Unfall in Streekermoor sind am Montag zwei Personen leicht verletzt worden. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Streekermoor. Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in einer Höhe von rund 18.400 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in Streekermoor in der Gemeinde Hatten ereignet hat.