Stephan Bauer wird im Juni zu einem Gastspiel in der Ganderkeseer Kleinkunstreihe erwartet. Foto: Frank Soens

Ganderkesee. Halbzeit in der Kleinkunst-Reihe der regioVHS Ganderkesee-Hude: Nach „Bauer Hader“ alias Nils Loenicker und Detlef Wutschik mit Werner Momsen werden in den nächsten Wochen vor dem Sommer noch die beiden Kabarettisten Vera Deckers und Stephan Bauer in der Mensa der Ganderkeseer Oberschule erwartet.