Grüppenbühren. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 14.55 Uhr, in Grüppenbühren ein Auto aufgebrochen und Gegenstände gestohlen.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür des Fahrzeugs, das an der Straße Bissen abgestellt war, ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Aus dem Wagen wurden Fahrzeugunterlagen und ein Spannungswandler entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 250 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04431) 941115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.