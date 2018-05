Die Polizei sucht Umweltsünder, die an der Wilhelm-Noll-Straße in Wüsting illegal Müll abgelegt haben. Foto: Polizei

Wüsting. Umweltfrevel in Wüsting in der Gemeinde Hude: Bislang unbekannte Täter haben bereits am 17. April gegen 13 Uhr am Fahrbahnrand der Wilhelm-Noll-Straße unerlaubt Müll entsorgt. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.