Falkenburg. Mit Spielen und Wettbewerben hat der Feuerwehrnachwuchs in Falkenburg gefeiert. Anlass war das 25-jährige Jubiläum der Falkenburger Jugendgruppe.

Mit einem Spieletag und Orientierungsmarsch hat die Jugendfeuerwehr Falkenburg am Sonntag ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Knapp 20 Gruppen aus dem ganzen Landkreis waren in das Feuerwehrhaus am Alten Postweg gekommen, um den Kameraden zu gratulieren und an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilzunehmen.

180 Jugendliche aktiv

Neben Ballspielen und Geschicklichkeitsaufgaben mussten die 180 Teilnehmer im Alter von sechs bis 17 Jahren auch körperliche Fitnesstests bestehen: Schließlich galt es, ein zwölf Tonnen schweres Tanklöschfahrzeug 20 Meter weit zu ziehen. „Wir achten bei der Entwicklung der Spiele immer darauf, dass Jugendliche sich in der Gruppe beweisen müssen und die Fragen nicht einfach durch einen Blick ins Internet beantworten können“, erklärte Ortsbrandmeister Heinfried Bande.

Teamfähigkeit getestet

Und so stand die Weiterentwicklung der Teamfähigkeit auch im Mittelpunkt, als sich die Kinder auf den Orientierungsmarsch begaben. Traditionell werden jedes Jahr vier solcher Wettkämpfe von der Kreisjugendfeuerwehr im Rahmen einer Mini-Olympiade ausgetragen. In Falkenburg mussten durch Wörterraten, einen Ballparcours und einen Armaturenwettbewerb sowohl die Muskeln als auch das

Gehirn angestrengt werden.

Zusammenhalt motiviert

„Es ist einfach toll zu sehen, wie kameradschaftlich die Jugendlichen miteinander umgehen“, freute sich Kerstin Bande. Die 27-Jährige ist seit kurzem Jugendfeuerwehrwartin in Falkenburg, aber schon seit Kinderbeinen selbst Mitglied. „Der Zusammenhalt in der Jugendgruppe motiviert alle anderen gleich mit“, weiß Bande aus Erfahrung.

Falkenburgern fehlt Kindergruppe

Trotz aller positiven Erfahrungen hat die Jugendfeuerwehrwartin auch mit Problemen zu kämpfen: „1993 wurde die Jugendgruppe gegründet, weil die Ortsfeuerwehr Falkenburg immer mehr veraltet ist.“ In den vergangenen Jahren sei es nun auch immer schwieriger geworden, Nachwuchs zu finden. „In Falkenburg haben wir momentan nur eine Jugendgruppe mit 20 Mitgliedern und keine Kindergruppe wie andernorts“.