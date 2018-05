Danken statt ruinieren

Ganderkesee. Die Ganderkeseer Ortsvereine kümmern sich mit viel Sorgfalt um die Ruhebänke in der Gemeinde. Dank erfahren sie selten. Ein Kommentar.

Die Mitglieder der Ortsvereine pflegen in ihrer Freizeit die Bänke in den Bauerschaften und auch mit viel Leidenschaft. Das zeigen die teils eindringlichen Reaktionen. Dieses Engagement ist aller Ehren wert.

Ruhebänke sind ein schönes Zeichen dafür, dass wir Menschen in einer Gesellschaft leben. Es ist nicht egal, was jemand macht und nicht alles ist Privatsache. Dazu gehört auch Vandalismus. Nicht jeder hat Zeit und Lust sich aktiv in einem Ortsverein einzubringen. Aber man kann die Augen aufmachen, hinsehen und einschreiten, wenn mit dem Taschenmesser am Holztisch herumspielt.

Wir sind nicht allein auf dieser Welt – das Miteinander macht das Leben lebendig. Dazu zählt auch aufeinander Achten und die Arbeit von anderen zu schätzen. Vereine haben es aktuell schwer genug. Man muss es den Aktiven nicht noch schwerer machen. Lieber einmal „Danke“ sagen.