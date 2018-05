Auf der A29 bei Wardenburg ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen, an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren. Symbolfoto: Michael Gründel

Wardenburg. Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro, aber keine Verletzten – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A29 bei Wardenburg, an dem am Freitag zwei Sattelzüge beteiligt waren.