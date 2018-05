Bei einer Kontrolle auf der A1 wurde ein Mann erwischt, der unter anderem mit falschem Kennzeichen unterwegs war. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Wildeshausen. Die Autobahnpolizei hat am Freitag bei einer Kontrolle an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord an der A1 einen Autofahrer erwischt, der gleich eine ganze Reihe von Verstößen begangen hat.