Ganderkesee. Unter dem Dach des Freiwilligenforums „Mach mit“ sind in Ganderkesee 20 Seniorenbegleiter aktiv. Die Fortbildung nehmen sie gegebenenfalls selbst in die Hand.

Jürgen Lüdtke bedauert es, dass das Budget des Seniorenservicebüros für den Landkreis Oldenburg in Wardenburg für Fortbildungen der Seniorenbegleiter und Wohnberater nicht mehr angezapft werden kann, weil es aufgelöst worden ist. Doch selbst ist der Mensch, in diesem Fall der sprichwörtliche Mann: Das Thema „Gesundheit im Alter – Ernährung und Bewegung“ hat der in Heide lebende und über die Grenzen der Gemeinde Ganderkesee hinaus als Begleiter und Berater ehrenamtlich Tätige aufgespießt und in einen Vortrag gegossen. Sein Publikum im Schwimmerheim am Heideweg: zwölf weitere Seniorenbegleiter und -begleiterinnen, Christa Wachtendorf, die Koordinatorin des Ganderkeseer Freiwilligenforums „Mach mit“, und eine Interessierte, die Eindrücke sammeln wollte vor der Entscheidung, selbst eine Schulung zur Seniorenbegleitung zu durchlaufen.

Ausbildung bei der regioVHS

Laut Wachtendorf sind in Ganderkesee zurzeit 20 Ehrenamtliche in der Seniorenbegleitung aktiv. Sie sind in einer 50-stündigen Fortbildung der regioVHS Ganderkesee auf interessante, aber auch verantwortungsvolle Aufgaben vorbereitet worden. „Jetzt gerade werden in Hude die Abschlusszertifikate eines weiteren Kurses ausgehändigt. Wahrscheinlich kommt dabei eine Verstärkung für unsere Gruppe heraus. Der Bedarf ist immer da“, sagt Wachtendorf.

Hilfe im Alltag

Seniorenbegleitung ist eine Hilfe für Menschen, die möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben wollen, aber nach und nach fremde Unterstützung benötigen. Es geht um Begleitung zum Einkauf, zu Behörden und zum Arzt, um Hilfe im Haushalt, um gesellige Stunden mit Vorlesen, Spielen und Spaziergang. „Für Pflegetätigkeiten sind wir nicht ausgebildet“, betont Lüdtke; dieses Aufgabenfeld ist von Profis zu beackern. Die sechs Begleitpersonen, die zusätzlich eine Wohnberater-Qualifikation durchlaufen haben, können vor Ort mit solidem Grundwissen auf Stolperfallen wie Teppichkanten und Hindernisse wie unnötige Stufen hinweisen.

Miesepeterei ausgeschlossen

In der Seniorenbegleitung soll mehr Licht in den Alltag der Begleiteten gebracht werden; Miesepeterei in Ernährungsfragen, so wurde bei der Zusammenkunft im Schwimmerheim betont, komme überhaupt nicht in Frage. „Nüsse und Fisch, Gemüse und Salate sind wichtig, aber ich machʾ mich nicht zum Karnickel“, sagte denn auch Lüdtke. Immerhin: Mit dem Sammelsurium an Knabbereien, Getränken und Fertigprodukten, die er flugs daheim in eine Tasche gepackt und mitgebracht hatte, konnte er darauf hinweisen, wo sich verborgener Zucker, „schlechte“ Fett verbergen. In munterem Gespräch wurde herausgearbeitet, was gar nicht gut ist für Diabetiker oder Rheumakranke. Darauf könne man bei passender Gelegenheit unaufdringlich hinweisen. „Für Veränderungen ist es nie zu spät“, betonte Lüdtke, „aber zu einer Diät würde ich nicht raten. Deren Erfolg verpufft nach kurzer Zeit.“

Alltagstaugliche Übungen

Bewegung sei für die Fitness im Alter wichtig, hieß es, und der Stuhl sei ein prima Hilfsmittel. Alltagstaugliche Übungen für Beine, Schultern und Arme wurden gezeigt, mal im Sitzen und mal mit dem Stuhl als Halt gebender Stütze.

Begleiter als Freudenspender

Wachtendorf hat aus dem Vortrag Lüdtkes und den Beiträgen der anderen Begleitpersonen mitgenommen, dass sie vor allem Freude am Leben vermitteln wollen. „Es ist gut zu zeigen: Da gibt es noch ʾwas“, resümiert sie.