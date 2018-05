Schuppenbrand in Brettorf rasch gelöscht MEC öffnen

Ein Holzschuppen ist am Donnerstag gegen 18.30 Uhr am Bareler Weg aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Foto: Jannis Wilgen

Brettorf. Ein Holzschuppen ist am Donnerstag gegen 18.30 Uhr am Bareler Weg aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Für die Feuerwehr lag der Einsatzort günstig – nur etwa 200 Meter vom Feuerwehrhaus Brettorf entfernt.