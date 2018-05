Ganderkesee. Der Betreiber des Cafés und des Kiosks im Wohnpark Am Fuchsberg erhebt schwere Vorwürfe gegen die Leitung. Dabei geht es unter anderem um das neue Demenzhaus und auch um den Tod seiner Mutter vor ein paar Tagen.

Jens Hitschke, Betreiber des Cafés und des Kiosks im Wohnpark Am Fuchsberg, hat schwere Vorwürfe gegen die Leitung des Alten- und Pflegeheims erhoben: Zunächst habe es vermehrt Ärger wegen des Inventars für sein Café gegeben. Außerdem gebe es seit rund sechs Wochen aus seiner Kaffeestube heraus einen Blick auf eine Baustelle im Eingangsbereich von Haus 1 mit Sperrmüll daneben, der inzwischen auch Ratten anlocken würde. Darüber hinaus kritisiert er das Hauruck-Umzugsverfahren ins neue Demenzhaus, das noch gar nicht ganz fertig sei. Und er gibt der Leitung des Wohnparks eine Mitschuld am Tod seiner Mutter, die am 1. Mai verstorben ist. Eigentümer und Betreiber Friedhelm Clasen und Jutta Jacobsen, Leiterin der Verwaltung, wehren sich gegen die Vorwürfe.

„Für die Bewohner tut es mir leid“

Als Reaktion auf den gesamten Ärger habe Hitschke inzwischen das Café nachmittags geschlossen. Der Kiosk sei allerdings vormittags weiterhin geöffnet. „Für die Bewohner tut es mir leid. Sie kommen gerne, um ein Eis oder ein Lachsbrötchen zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Aber ich muss für mich erst einmal Ruhe reinbringen“, sagt der Café-Betreiber, der mit Kritik an der Wohnpark-Leitung nicht spart: „Die Leute hier im Wohnpark werden immer mehr herumgestoßen. Es geht nur noch ums Geld und nicht um die Bewohner.“ Trotzdem denke er daran, das Café wieder zu öffnen. Den Zeitpunkt könne er aber noch nicht nennen.

Erster Ärger wegen Café-Inventar

Angefangen habe der Ärger vor etwa vier Monaten, erklärt Hitschke, der das Café seit acht Jahren betreibt. Es habe vermehrt Differenzen mit der neuen Heimleiterin Catrin Hinz gegeben – unter anderem wegen Tischen, Stühlen, Blumenkübeln, Schirmen sowie nicht abgeholten Bänken. Verärgert sei er auch darüber, dass seine Gäste auf viel Sperrmüll blicken müssten, der wochenlang bei einem Carport liege und nicht abgeholt werde. Sein Kommentar: „Da ist es schmutzig und staubig. Und jetzt sind auch noch Ratten gekommen.“

Zweifel an Demenzerkrankungen

Er prangert auch an, dass rund 30 Menschen hastig ins neue Haus für Demenzkranke umziehen mussten und zweifelt daran, dass wirklich alle von ihnen dement sind. Er vermutet, dass einige von ihnen ihre bisherigen Wohnungen verlassen mussten, weil diese privaten Investoren gehören.

Mitschuld am Tod der Mutter vorgeworfen

Darüber hinaus meint Hitschke, dass die Leitung mitschuldig am Tod seiner Mutter sei. Die 90-Jährige habe mit ihrer Zwillingsschwester im Haus 1 gewohnt, um gemeinsam in unmittelbarer Nähe ihren Lebensabend miteinander verbringen zu können. Nach einem Ellbogenbruch habe sich der Zustand von Hitschkes Mutter verschlechtert. Und als die zuständige Betreuerin dem Umzug der Zwillingsschwester ins Haus 6 für Demenzkranke zugestimmt habe, habe Hitschkes Mutter aufgegeben. Ihre letzten Worte, so der Café-Betreiber: „,Wenn meine Schwester geht, kann ich auch gehen.‘“ Kurz darauf sei sie gestorben. „In meinen Augen war es die ganze Aufregung“, so Hitschke.

„Schon Trauerrede vorbereitet“

Verwaltungsleiterin Jacobsen betonte auf dk-Nachfrage, Hitschke habe bereits vor ein paar Wochen, noch bevor er in Urlaub gefahren sei, davon gewusst, dass seine Mutter im Sterben liege und habe bereits zu dem Zeitpunkt mit einem Trauerredner eine Rede vorbereitet. Im Übrigen habe die Leitung ihm vorgeschlagen, dass seine Mutter wegen der Nähe zu ihrer Schwester ebenfalls mit ins Demenzhaus ziehen sollte. Das habe Hitschke aber abgelehnt. Er habe gewollt, dass beide im Haus 1 nahe dem Café wohnen bleiben sollten.

Anzeige Anzeige

Jacobsen: Im Haus 6 nur Demenzkranke

Tatsächlich seien Zimmer, die privaten Investoren gehören würden, wegen Beendigung von Verträgen geräumt worden, bestätigte die Verwaltungsleiterin. Allerdings seien die Bewohner in freigewordene Zimmer gezogen, die Betreiber Clasen gehören würden. Im Haus 6 seien nur Demenzkranke untergebracht worden. Neurologen und Pflegefachkräfte des Wohnparks wüssten, wer dement sei, nicht aber Hitschke.

„Ratten werden nicht durch Sperrmüll angelockt“

Und zum Thema Sperrmüll meinte Betreiber Clasen: „Wir haben immer mal Sperrmüll. Es wird gesammelt und erst dann die Abfuhr bestellt.“ Von Ratten wisse er nichts. Außerdem würden sie nicht durch Sperrmüll angelockt.

Clasen: Bei Bauabnahme alles okay

CDU-Fraktionschefin Cindy Klüner, deren Oma ebenfalls ins Demenzhaus umgezogen ist, sagte gegenüber dem dk: „Die Situation ist sehr angespannt. Der Umzug kam zu früh, weil vieles noch gar nicht fertig ist. Und auch die Mitarbeiter gehen auf dem Zahnfleisch.“ Laut Clasen war die Bauabnahme am Freitag. Alle Behörden seien vor Ort gewesen und hätten ihr Okay gegeben.

Mehr zur Altenpflege im Wohnpark lesen Sie hier.