Soll abgerissen werden, wenn die Bookholzberger Ortswehr zum Wellenhofsweg gezogen ist: das alte Feuerwehrgebäude an der St.-Florian-Straße. Archivfoto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Der Ganderkeseer Finanzausschuss hat sich am Donnerstagabend für einen Abriss des Feuerwehrgebäudes an der St.-Florian-Straße in Bookholzberg ausgesprochen, wenn die Ortswehr ins neue Gebäude am Wellenhofsweg gezogen ist.