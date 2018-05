Wildeshausen . Vom Frühschoppen bis zum nächtlichen Feuerwerk: Über Pfingsten lassen die Wildeshauser und ihre Gäste keine Gelegenheit aus, um beim 615. Gildefest kräftig zu feiern.

„Pingsten ward fiert“: Mit Hochdruck bereiten sich die Aktiven der Wildeshauser Schützengilde auf das 615. Gildefest rund um die Pfingsttage vor. Auch das Festprogramm steht jetzt fest. Bekanntermaßen marschieren die Tamboure an der Spitze eines jeden Umzugs, von dem es in der Gildewoche – Wildeshausens fünfter Jahreszeit – so einige gibt: „Das Tambourkorps ist bereits so gut aufgestellt, dass wir eigentlich gar nicht mehr üben müssen“, strotzt Tambourmajor Thorsten Niester gut 14 Tage vor dem Festauftakt voller Selbstsicherheit.

Festwoche mit Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen

Eröffnet wird die Festwoche mit Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus am „Pfingstheiligabend“, Samstag, 19. Mai, um 21.30 Uhr mit der Party auf dem Gildeplatz. Stargast ist Mickie Krause. DJ Tom & Stefan Wolter sowie die Showband „Live Sensation“ sorgen auch für Stimmung. Musikgenuss gibt es zudem von 22 bis 1 Uhr am Markt mit der Band „Triplepack“.

Am 1. Pfingsttag, Sonntag, 20. Mai, spielen das Tambourkorps, der Spielmannszug und die „Beat & Brassband Wildeshausen“ schon ab 7 Uhr im Ortskern zum musikalischen Weckgruß auf. Um 10 Uhr folgt der ökumenische Gottesdienst im Festzelt, von 11 bis 19.30 Uhr kann der Kunst- und Handwerkermarkt mit Gauklern und Künstlern auf dem Marktplatz und auf der Westerstraße besucht werden. Von 11 bis 14 Uhr läuft auf dem Markt der Frühschoppen. Dort schließt sich von 15.30 bis 17.30 Uhr der Familiennachmittag an. Nicht versäumen sollten Gildefestbesucher um 13 Uhr die Sitzung des „Hohen Gerichts“ vor dem Rathaus wegen seiner humorvollen Rechtssprechung.

Offizielle Auftaktveranstaltung am Sonntagabend

Die offizielle Auftaktveranstaltung der Gildewoche findet am Sonntagabend ab 20 Uhr auf der Burgwiese mit großer Musikshow der „Beat & Brassband Wildeshausen“ und des „Drum Corps Blue Lions“ aus Ras-tede statt. Der Aufmarsch mit Kapellen, Spielmannszügen und Großem Zapfenstreich mit Hunderten Akteuren samt Feuerwerk zieht jährlich Tausende Besucher an. Anschließend heißt es „Tanz in allen Lokalitäten“.

Am Pfingstmontag wird das Treiben ab 11 Uhr mit Familientag und Kunst- und Handwerkermarkt fortgesetzt. Musik, Kinderdisco und weitere Aktivitäten verkürzen die Wartezeit zum Fackelumzug durch die Stadt um 21.15 Uhr. Anstrengender Hauptfesttag ist der „Pfingstdienstag“, der bereits um 4 Uhr mit dem Wecken durch das Tambourkorps beginnt und tief in der Nacht mit dem Vorstellen des neuen Königs und Schaffers am Rathaus endet. Zu den Höhepunkten des Tags gehört der Auszug Tausender Schützen zum Krandel; dort wird der neue König ermittelt. Fortgesetzt werden die Feierlichkeiten bis Samstag nach Pfingsten, 26. Mai.