Statt ganzer Wohnung brennt in Hude nur Essen

Foto: Georg Schecke/Feuerwehr Hude

Hude. Letztlich war es nur angebranntes Essen, das die Feuerwehren aus Hude, Altmoorhausen und Neuenkoop am Donnerstagmittag zu einem Einsatz an die Straße Hohelucht in Hude gerufen hat. Gemeldet worden war dort laut Hudes Feuerwehsprecher Georg Schecke allerdings ein Wohnungsbrand.