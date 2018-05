Ganderkesee. Wer sich über ausbleibende Grünpflege ärgert, kann Beetpate werden. Der Kommunalservice arbeitet auf der Grundlage festgelegter Intervalle.

In diesen Wochen schlagen nicht nur die Bäume aus, allerorten sprießen auch die Kräuter. Im Ausschuss für Straßen und Verkehr haben die Verwaltung der Gemeinde Ganderkesee und der mit der Grünpflege beauftragte Kommunalservice Nordwest am Mittwochabend daran erinnert, dass Bürger willkommen sind, die als Beetpaten die Pflege der Rabatten auf öffentlichem Grund vor ihrer Haustür übernehmen.

Patenschaft auf Zeit

Auf Nachhaken der Seniorenbeirats-Vertreterin Ursula Sachse stellte Kommunalservice-Geschäftsführer Uwe Nordhausen klar, dass damit keine Verpflichtung für die Ewigkeit wird: „Wenn Sie merken, dass die Aufgabe Sie überfordert, informieren Sie uns, und wir übernehmen die Pflegearbeiten in Ihrer Straße wieder.“

Nach Gefallen gestalten

Die Übernahme der Pflege biete die Chance, den Streifen oder die Rabatte nach Gefallen zu gestalten, hieß es im Ausschuss. Mancher Mensch möge die gärtnerische Hand, andere das, was die Natur zu bieten hat. „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“, lautete der Kommentar Marion Daniels (FDP).

Fünf Pflegeklassen

Nordhausen berichtete, dass alle Straßen in der Gemeinde Ganderkesee erfasst und für den Pflegeplan in fünf Klassen eingeteilt seien. In reine Wohnstraßen kommt der Kommunalservice laut Plan alle zwei Jahre, zu besonderen Lagen in Ortszentren bis zu viermal im Jahr. „Tatsächlich sind wir häufiger vor Ort, zum Beispiel vor Veranstaltungen“, stellte Nordhausen klar.

Kommunalservice hilft beim Laub

Auf Sachses Initiative wurde im Fachausschuss auch das Thema Laubfall im Herbst angeschnitten. Die Beseitigung sei grundsätzlich eine Aufgabe der Anwohner, stellte Fachbereichsleiter Peter Meyer klar. Zur Mühsal komme auch noch die Gebühr bei der Annahmestelle, klagte Sachse. Auch bei der Laubentsorgung bietet der Kommunalservice Unterstützung an: „Tun sich Nachbarschaften zusammen und fallen größere Mengen an, holen wir die Säcke ab, oder wir stellen einen Container bereit“, erklärte Nordhausen.