Hude. 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag in Hude auf der Bremer Straße ereignet hat

Nach Polizeiangaben befuhr ein 30-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Zug die Bremer Straße in Richtung Delmenhorst. Als er nach links in die Straße Zur Ahnenstätte abbiegen wollte, setzte er den Blinker und ordnete sich zur Fahrbahnmitte ein. In dem Moment des Abbiegens überholte dann ein 64-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Hude. Dabei kam es zur Kollision.