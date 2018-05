Ganderkesee. Für 2019 ist in Ganderkesee der Bau eines Kreisels am Nordende der Westtangente geplant. Der Verkehrsausschuss hat die Absicht am Mittwochabend bekräftigt.

Die Ratspolitik hat der Verwaltung am Mittwochabend ein deutliches Signal gegeben, die Planung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Oldenburger Straße/Westtangente/Am Welsetal fortzusetzen. Im Ausschuss für Straßen und Verkehr wurde der Antrag der Freien Wähler (FW), hier eine Ampelanlage zu installieren, nur von der UWG unterstützt. SPD, CDU, Grüne und FDP stimmten für einen Kreisverkehrsplatz. Die CDU stand letztendlich mit ihrer Forderung alleine da, alternativ zu einem herkömmlichen Kreisel auch einen kleineren, überfahrbaren Kreisel wie in der Kirchhatter Ortsmitte in Betracht zu ziehen.

Kosten drastisch gestiegen

Im Laufe der jahrelangen Diskussion über einen Kreisel an diesem Verkehrsknoten haben sich die geschätzten Baukosten auf 800.000 Euro nahezu verdoppelt. „Das ist uns zu viel“, betonte CDU-Sprecher Günter Westermann in seinem Plädoyer für den kleinen Kreisel, der außerdem für große, auch landwirtschaftliche Fahrzeuge leichter passierbar sei. Arnold Hansen (FW) scheute sich nicht, trotz vorangegangener Schelte in der Bürgerfragestunde von Steuerverschwendung zu sprechen; eine Ampelanlage sei für 150.000 Euro zu haben. Thorsten Busch (UWG) warnte davor, viel Geld auszugeben, das der Gemeinde an anderer Stelle fehlen werde.

Mehrheit für zügigen Baustart

„Das haben wir alles schon ausgiebig diskutiert“, quittierte Marcel Dönike (SPD) die Einwände, „wir müssen endlich anfangen, den Kreisel zu bauen.“ Volker Schulz-Berendt (Grüne) nannte die Kreisellösung „attraktiv“. Marion Daniel wies darauf hin, dass die FDP „schon immer“ für Kreisverkehre gestimmt habe. Sie verwies auf den besseren Verkehrsfluss, verbunden mit weniger Lärm und Schadstoffen.

Verkehrsrecht lässt Ampel nicht zu

Sabine Finke, Fachdienstleiterin Straßen und Verkehr im Rathaus, machte außerdem rechtliche Aspekte geltend. Ein Kreisverkehr sei nach dem Baurecht zu beurteilen, und an dieser Stelle spreche nichts dagegen. Für Ampelanlagen gelte das Verkehrsrecht, verbunden mit klaren Vorgaben. Dazu zählten die Verkehrsmengen und die Unfallzahlen. Sie sagte voraus, dass eine Ampelanlage nicht genehmigt werden kann, weil in beiderlei Hinsicht die Mindestzahlen nicht erreicht werden.

Landkreis trägt Kostenanteil

FW-Sprecher Hansen befürchtet, dass die Baukosten in Gänze an der Gemeinde hängen bleiben. Dem widersprach Fachbereichsleiter Peter Meyer. Aus dem Kreishaus gebe es das klare Signal, dass der Landkreis 50 Prozent übernimmt, weil die Oldenburger Straße eine Kreisstraße ist.