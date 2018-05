Ganderkesee. Im Februar haben die Malteser öffentlich angekündigt, auch in Ganderkesee eine Dienststelle einrichten zu wollen. Jetzt haben sie mehrere Räume in einem großen Gebäude an der Robert-Bosch-Straße 2 angemietet.

Auf der Suche nach einem Gebäude für eine Dienststelle in Ganderkesee sind die Malteser fündig geworden: Vor wenigen Tagen sind die Schlüssel für Räume im Erdgeschoss des Hauses Robert-Bosch-Straße 2 in der Nähe des BBM-Marktes übergeben worden. Das haben der künftige Dienststellenleiter Philipp Seidel und Markus Wegner, Leiter der Malteser-Rettungswache an der Urneburger Straße, auf dk-Nachfrage bestätigt. Die Malteser richten sich derzeit auf einer Gesamtfläche von rund 350 Quadratmetern mit insgesamt 14 Räumen ein und streben laut Seidel „ein komplett generationsübergreifendes Angebot“ an.

„Idealer Standort“

Das Malteser-Team um Wegner und Seidel, der derzeit bei den Maltesern in Vechta unter anderem als Referent für Flüchtlingshilfe tätig ist, hatten sich zuvor ein halbes Dutzend Immobilien angeschaut. Das Gebäude an der Robert-Bosch-Straße sei aber der idealste Standort, so der 27-jährige Seidel. Sein Kommentar: „Das ist schon gewaltig im Vergleich zu anderen Dienststellen der Malteser.“

Start ist noch nicht raus

Wann die Malteser mit ihren Angeboten starten, sei noch nicht raus. „Das steht und fällt mit den Handwerkern, die jetzt alles so herrichten, damit wir einziehen können“, erläutert Wegner. „Wir wollen aber so schnell wie möglich fertig werden und zum Start einen Tag der offenen Tür veranstalten“, ergänzt Seidel.

Von Erste Hilfe bis Flüchtlingshilfe

Die Malteser haben bereits eine Menge Ideen, was im neugegründeten Domizil alles stattfinden soll. Da geht es laut Seidel unter anderem um die Ausbildung zum Integrationslotsen, um Flüchtlingshilfe und um Erste-Hilfe-Kurse. Darüber hinaus soll es Angebote für Senioren wie das Café Malta für Demenzkranke geben, das es beispielsweise auch am Grünen Kamp in Delmenhorst gibt. Außerdem seien die Malteser offen für weitere Projekte, für Kooperationsprojekte und für Ergänzungen von Angeboten, die es bereits in der Gemeinde gibt, sagt der 27-Jährige: „Das Ganze soll sich in den nächsten Monaten immer weiter entwickeln.“

Auch Jugendaktivitäten geplant

Dazu sollen künftig auch Jugendaktivitäten gehören, informiert Seidel, der als ehemaliger Messdiener und Gruppenleiter bei Zeltlagern auch eine große Affinität zur Jugend habe. Ein bis zwei Räume könnten dafür eingerichtet werden, außerdem stehe direkt am Haus eine große Rasenfläche für Aktionen zur Verfügung.

Hausnotruf-Dienst soll eingerichtet werden

Darüber hinaus wollen die Malteser einen Hausnotruf-Dienst einrichten, um die Ganderkeseer, die derzeit noch von den Bremer Maltesern betreut werden, schneller erreichen zu können. Und es soll eine schnelle Einsatzgruppe für den Katastrophenschutz aufgebaut werden, um im Ernstfall bei großen Unglücken betroffene Menschen versorgen zu können.

Für Einsatz beim Bobbycar-Rennen angefordert

Über einen ersten Auftrag freuen sich die Malteser bereits jetzt: Beim Bobbycar-Rennen in Bookholzberg im August ist der Hilfsdienst mit zwei Einsatzsanitätern dabei.

