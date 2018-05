Landkreis Oldenburg. Der Landkreis Oldenburg kommt voran im Kampf gegen den plötzlichen Herztod. In einem bundesweiten Vergleich ist ein Spitzenplatz erreicht worden.

Die Chance für Patienten, im Landkreis Oldenburg einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben, steigt kontinuierlich. Laut Statistik des Reanimationsregisters haben im letzten Jahr 35 von 100 Menschen nach einer Reanimation das Krankenhaus lebend erreicht. Im Jahr davor waren es 30. Noch deutlicher fällt der Vergleich zum Jahr 2015 aus: Damals erreichten weniger als 13 vor Ort Wiederbelebte das Krankenhaus lebend.

Zweiter im Bundesvergleich

„Im Vergleich mit den anderen 160 Rettungsdienstbereichen, die am Reanimationsregister teilnehmen, wurde der Landkreis Oldenburg 2017 deutschlandweit Zweiter“, stellt Dr. Peter Günther fest. Er ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Oldenburg und nennt das Ergebnis „herausragend“. Er benennt die vier Bausteine des Erfolgs: Reanimation durch Ersthelfer, Anleitung der Ersthelfer durch die Leitstelle, Fortführung der Reanimation durch qualifiziertes und gut ausgestattetes Rettungsdienstpersonal und Weiterversorgung in einer geeigneten Klinik.

„Projekt Erleben“ angelaufen

Günther formuliert das Ziel, in den nächsten zehn Jahren 40 bis 50 Betroffene lebend ins Krankenhaus zu bringen. Deshalb beteiligt sich der Landkreis Oldenburg mit anderen Trägern in der Region am „Projekt Erleben“: Laien werden zu Ersthelfern geschult, lassen sich über eine App registrieren und werden bei einem Notfall in ihrer Umgebung alarmiert. „Falsch handeln kann man nur, wenn man nichts macht“, betont Günther.