Wieder Tanz und Fun im Schwarzlicht in Bookholzberg

Party im Schwarzlicht: Am Freitag, 8. Juni, wird in Bookholzberg die „Blacklightsportsnacht 5.0“ veranstaltet. Archivfoto: Melanie Hohmann

Bookholzberg. Tanzen und Funsport im Schwarzlicht: Zum fünften Mal findet für Jugendliche von elf bis 15 Jahren die „Blacklightsportsnacht“ statt. Die Party steigt am Freitag, 8. Juni, ab 20 Uhr in der Sporthalle am Ammerweg. Organisatoren sind die Gemeindejugendpflege, der VfL Stenum und die HSG Gruppenbühren/ Bookholzberg.