Ganderkesee. Insgesamt 107 Aktionen stehen diesmal auf dem Programm der Ferienpass-Aktion in der Gemeinde Ganderkesee. Anmeldestart ist am Samstag, 5. Mai. Der Fokus liegt diesmal neben Sport und Kreativem auf dem Bereich Natur.

Spiel, Spaß und Spannung im Wald, Kanutour auf der Hunte, Orientierungswanderung, Unterkünfte für Wildbienen bauen und Wildbeobachtung auf dem Hochsitz – bei den Ferienpass-Aktionen in diesem Sommer liegt der Fokus neben vielen Sport- und Kreativangeboten eindeutig auf der Natur. Das betont Organisatorin Kerstin Röhl, die sich darüber freut, dass in diesem Jahr erstmals auch die regioVHS Ganderkesee-Hude mit dabei ist – und das gleich mit acht Angeboten vom Anfertigen eines Primitivbogens über die „Kunst der schönen Buchstaben“ bis hin zum Internetkurs für Anfänger. Insgesamt stehen 107 Angebote von 41 Veranstaltern auf dem Programm.

Vom Segelfliegen bis Beauty-Tipps

Dazu zählen neue Angebote wie „Segelfliegen in Ganderkesee“, „Bubble Fußball“ oder „Beachvolleyball“. „Beauty-Tipps und Fotoshooting für Mädchen“, „Henna Tattoos“ und „Bring Licht ins Dunkel – mit deinem leuchtenden Minecraft-Würfel“ runden das Programm ab. Außerdem neu: „Das Pferd – mein bester Freund“ oder „Keine Angst vor Pferden“. „Es sind aber auch wieder viele beliebte Klassiker dabei“, berichtet die Organisatorin. Wasserski im Beachclub Nethen, die Tier- und Freizeitparks Jaderberg und Thüle, der Zoo in Osnabrück, der Heidepark Soltau oder das Miniatur-Wunderland in Hamburg stehen zum Teil seit Jahren bei den Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. „Bei sehr großer Nachfrage werden wir auch wieder versuchen, weitere Busse zu organisieren“, verspricht Kerstin Röhl.

Ab 5. Mai Account anlegen

Wer beim Ferienpass mit dabei sein möchte, kann sich vom 5. bis 25. Mai über die Seite www.ferienpass-ganderkesee.de einen Account anlegen und eine per-sönliche Liste mit Wunschveranstaltungen zusammenstellen. Wichtig dabei: Die Accounts aus dem Vorjahr sind nicht mehr aktiv.

Eine Person als Wunschpartner

Maximal acht Veranstaltungswünsche sind möglich. Wer nicht allein an den Aktionen teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit, eine Person als Wunschpartner einzuladen. Die Details zum Anmeldeverfahren werden auf der Ferienpass-Seite in der Hilfe-Rubrik erläutert. Wer für die Registrierung keinen eigenen PC zur Verfügung hat, kann im Trend in Ganderkesee, im Bookholzberger Kaffeepott oder im Jugendraum Horst die Computer nutzen.

Bis 31. Mai Antwort per E-Mail

Bis spätestens 31. Mai erhalten die Kinder und Jugendlichen per E-Mail eine Nachricht über die zugelosten Veranstaltungen und die Teilnehmergebühren. „Jeder sollte zu Ferienbeginn und danach hin und wieder im eigenen Account gucken, ob es vielleicht Neuigkeiten zu den gebuchten Veranstaltungen gibt, zum Beispiel über Ausfälle oder Änderungen bei der Uhrzeit“, rät Röhl. Vom 1. bis 13. Juni müssen die Teilnehmergebühren auf das Konto der Gemeinde Ganderkesee überwiesen werden. Erst nach Geldeingang und Abgabe der Einverständniserklärung sind die Kinder und Jugendlichen verbindlich angemeldet.